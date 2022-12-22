Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 22 декабря 2022Россия

Стало известно о состоянии главы правительства ДНР после обстрела гостиницы

Глава правительства ДНР Хоценко отказался от госпитализации после обстрела гостиницы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко отказался от госпитализации после ранения в результате обстрела гостиницы «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева, передает ТАСС.

«С ним все хорошо. Он от госпитализации отказался», — указала его представитель.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что заведение было обстреляно по «чьей-то наводке». Он уточнил, что всего было три точных попадания в здание гостиницы около восьми часов. По его мнению, целью удара был именно Хоценко, поскольку обстрел произошел через 10 минут после его приезда.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ресторан в Донецке, где экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Он был ранен в спину и госпитализирован.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Спасатели эвакуировали пассажиров троллейбуса из-за короткого замыкания и потопа
Курс доллара подобрался к 72 рублям
Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs
США захотели расследовать траты переданных Украине миллиардов
Байден пообещал поставить Украине ЗРК Patriot
Французский бренд нижнего белья уйдет из России
Пассажирка швырнула компьютер в голову сотрудницы аэропорта и попала на видео
Обваливший крипторынок основатель FTX прибыл в США в рамках экстрадиции
Володин указал на отсутствие перспектив развития у Евросоюза из-за США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.