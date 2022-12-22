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11:24, 22 декабря 2022Россия

Володин сообщил о новом рекорде в работе Госдумы

Володин заявил, что Госдума приняла 653 закона за год, это рекорд работы парламента

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что за год нижняя палата парламента приняла рекордное количество законов — 653. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, это самое большое количество за всю историю работы парламента.

Ранее спикер Госдумы заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не имеют перспектив развития, так как попали под влияние США. Он высказал подобное мнение в связи с установкой Евросоюза потолка цен на газ и нефть из России. По его мнению, своими действиями европейские страны сами себя наказали, так как в будущем им придется покупать ресурсы по более высоким ценам.

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Сергей Истомин
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