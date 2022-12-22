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09:00, 22 декабря 2022Мир

Захарова указала на цель Запада заблокировать отношения России и Сербии

Захарова заявила, что целью Запада является блокировка отношений между Москвой и Белградом

Фото: Ljubomir Žarković / Unsplash

Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что целью Запада является блокировка дружественных отношений между Россией и Сербией. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат назвала давление на Белград глобальной задачей коллективного Запада, в первую очередь США.«Заблокировать Белграду нормальные, дружеские, взаимовыгодные отношения с нашей страной», — пояснила она.

Захарова напомнила о заявлениях руководства Сербии об оказываемом Западом давлении, «чтобы они изменили курс, связанный с развитием отношений с Россией». Дипломат расценила подобные действия как болезненную историческую миссию, которую взял на себя Запад.

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл потребовал у Сербии объяснений из-за сотрудничества с Россией. До этого представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что страны ЕС выступают против сближения Сербии с Россией.

Марина Совина
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