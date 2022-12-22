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18:43, 22 декабря 2022Мир

Перевозка Зеленского в США осложнилась из-за российских подлодок

BBC: перевозка Зеленского в США осложнилась из-за российских подлодок
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского, посетившего с официальным визитом Вашингтон, сопровождал самолет-разведчик. Об этом пишет BBC.

Украинский лидер летел на самолете ВВС США в составе авиационной группы, состоящей из истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО. Как отмечает BBC, акваторию, над которой проходил маршрут, патрулируют российские подводные лодки. Самолет-разведчик заранее просканировал местность, чтобы обеспечить безопасность путешествия.

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В Вашингтоне в связи «с угрозой российских ракет» также обеспокоились возвращением Зеленского на Украину. «[Президент России Владимир] Путин и Кремль знают, что он должен вернуться домой», — цитирует BBC американского чиновника. В материале отмечается, что американские силовики расслабятся только тогда, когда президент Украины вернется в Киев.

Украинская делегация прибыла с визитом в Вашингтон 21 декабря. Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, который пообещал продолжить наращивать военную поддержку Украины, в том числе поставки систем противовоздушной обороны.

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Глеб Бажуткин
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