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09:12, 23 декабря 2022Из жизни

В Египте родились близнецы с одним туловищем и четырьмя руками на двоих

В Египте женщина родила сросшихся близнецов с четырьмя руками и двумя ногами

Фото: Shutterstock

В городе Эль-Мансура, Египет, женщина родила сросшихся близнецов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина, чье имя не называется, знала, как будут выглядеть ее дети. Они родились на девятом месяце беременности путем кесарева сечения.

Новорожденных с одним туловищем на двоих, двумя головами, двумя ногами и четырьмя руками перевели в специализированную больницу, где они находятся под наблюдением врачей. Пол детей не сообщается.

Известно, что у близнецов много общих органов в брюшной полости и грудной клетке, поэтому их вряд ли получится разделить. Риск летального исхода подобной операции слишком высок.

Ранее в индийском городе Нагаур, штат Раджастхан, родились близнецы с одной грудной клеткой на двоих. Несмотря на то, что акушеры-гинекологи были готовы к подобному развитию ситуации, их удивили необычные новорожденные.

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Евгения Черкасова
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