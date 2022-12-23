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13:08, 23 декабря 2022Наука и техника

В Санкт-Петербурге спустили на воду «Великие Луки»

На «Адмиралтейских верфях» спустили на воду подлодку «Великие Луки» проекта 677

Фото: страница Николая Козловского во «ВКонтакте»

На территории предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает ТАСС.

«Сегодня, 23 декабря, в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная церемония спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада"», — говорится в сообщении.

Командир подлодки капитан 3-го ранга Артем Гаврилов отметил, что экипаж в настоящее время проходит подготовку к эксплуатации вооружения и технических средств. «Каждый член экипажа испытывает гордость от предоставленной возможности служить на такой современной подводной лодке, как "Великие Луки", и, несомненно, все задачи по освоению материальной части будут выполнены в полном объеме», — приводит слова командира департамент информации и массовых коммуникаций.

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ДЭПЛ «Великие Луки» получила модернизированную систему управления корабельными техническими средствами, системой электродвижения и навигационным комплексом. К государственным испытаниям подлодки планируют приступить в конце декабря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что государственные испытания ДЭПЛ «Кронштадт» проекта 677 начнут в конце декабря.

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Даниил Иринин
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