Посол Кении прокомментировал сомнения Борреля о поддержке России в Африке

Посол Кении Огуту в ответ на слова Борреля заявил, что в Африке знают о России и Путине

Посол Кении в России Бенсон Огуту заявил, что люди в Африке прекрасно знают, кто такой президент России Владимир Путин, потому что страны развивали сотрудничество последние десятилетия. Его слова приводит РИА Новости.

Так он ответил на сомнения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля насчет того, действительно ли африканские страны поддерживают Москву. «Это его мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — подчеркнул Огуту.

8 декабря глава евродипломатии предположил, что африканцы даже не знают, где находится Донбасс. «Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!" Это шокирует», — подчеркивал он. Сам Путин позднее говорил, что уверен в искренности африканцев.