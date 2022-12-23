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14:11, 23 декабря 2022Путешествия

Заядлая путешественница назвала превосходящую русских в любви к выпивке нацию

Mumsnet: туристка из Британии побывала в Египте и назвала британцев самой пьющей нацией

Фото: Unsplash

Заядлая путешественница из Британии назвала нацию, которая превосходит русских в любви к выпивке. На форуме Mumsnet она рассказала, что британцы в отпуске оказались самыми пьющими.

Автор публикации поделилась, что побывала со своим бойфрендом на курорте Хургада в Египте, чтобы забыть о «негативном опыте» отдыха в местах с низким рейтингом в Турции. Однако в Египте, по словам туристки, они увидели то же самое. Девушка отметила, что большинство гостей были русскими, но на курорте также оказалось много британцев.

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«Они просто постоянно бездельничали и наслаждались алкоголем. Мы подружились с прекрасными людьми из разных стран, но все время стыдились поведения наших соотечественников», — пожаловалась она.

Путешественница отметила, что «русские такие же», однако у них «нет пивных кишок наружу», как у британцев. По ее мнению, жители Британии хотят быть пьяными «24 часа в сутки и семь дней в неделю», когда находятся за границей.

Ранее опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала британцев нацией с худшим поведением на борту самолета. Бортпроводница Кристина Галвидайт (Kristina Galvydyte) рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и на борту.

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Зарина Дзагоева
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