Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:25, 23 декабря 2022Мир

Поддержавших Украину конгрессменов назвали предателями

Конгрессвумен из США Грин назвала своих коллег предателями за поддержку транша Украине
Марджори Тейлор

Марджори Тейлор. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила своих коллег-республиканцев в поддержке нового транша Украине. С таким заявлением она выступила в своем Twitter-аккаунте.

Конгрессвумен заявила, что 18 республиканцев выразили поддержку проекту федерального бюджета на 2023 год в размере 1,7 триллиона долларов, 45 миллиардов из которых отправят Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО в рамках военной и финансовой помощи.

«Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских», — подчеркнула она и назвала конгрессменов предателями.

К сообщению в Twitter Грин добавила перечень членов конгресса, проголосовавших за новый транш Киеву. Она также приложила карикатуру с изображением президента Украины Владимира Зеленского. На нем украинский машет рукой на прощание, держа стопку долларов.

Ранее в Польше заявили о передаче военного потенциала Украине. Офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс собщил, что Варшава передала Киеву более трети от своего запаса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности
Поддержавших Украину конгрессменов назвали предателями
КНДР пригрозила ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Патриарх Кирилл обеспокоился притоком мигрантов в Россию
В Польше заявили о передаче военного потенциала Украине
Супруги встретят Рождество голыми среди одетых гостей
Сексологи и психологи дали несколько подсказок по выходу из интимного застоя
Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа
Озвучена ключевая причина потери обоняния при постковидном синдроме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.