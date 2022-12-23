Сенатор призвал Татарстан к «мудрому решению» по новому именованию президента

Сенатор Клишас призвал Татарстан к «мудрому решению» по президенту-раису

Наименование высшего должностного лица Татарстана должно соответствовать федеральному законодательству. В Казани должны принять мудрое решение в этом вопросе. К этому в своем Telegram-канале призвал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, республика должна выполнять положения Федерального закона в установленный срок, это касается и нового наименования высшего должностного лица. «Думаю, что в Казани будет принято правильное и мудрое решение», — выразил надежду Клишас.

Госсовет Татарстана принял в первом чтении проект поправок в Конституцию республики, подразумевающий после окончания срока полномочий нынешнего главы региона Рустама Минниханова переименование названия должности президента субъекта. Официально должность будет называться «глава — раис Республики Татарстан».

Политолог-арабист, старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что смена названия должности главы Татарстана — это «хитрый восточный жест». Он напомнил, что в стране может быть только один президент, поэтому главы субъектов президентами называться не могут. Тем не менее слово «раис» в арабском и некоторых других восточных языках может означать титул президента.

В июле вышли распоряжение и указ президента России Владимира Путина о том, что должность высшего должностного лица Татарстана в официальных документах отныне будет представлена как «глава Республики Татарстан».