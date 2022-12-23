Арабист разъяснил значение нового названия должности главы Татарстана

Арабист Чупрыгин: «раис» в восточных языках может означать титул президента или начальника

Смена названия должности главы Татарстана с президента на раиса — это «хитрый восточный жест», считает политолог-арабист, старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. В разговоре с «Лентой.ру» он разъяснил значение нового названия должности главы республики.

«Мы с вами помним, что когда парламентом России было принято решение, что в стране может быть только один президент, поэтому главы субъектов президентами называться не могут, только главами, Татарстан был против. В публичном пространстве об этом было абсолютно однозначно заявлено», — сказал политолог-арабист.

Применительно к республиканской структуре, слово «раис» действительно может иметь и коннотацию президента. Вот такой восточный жест, явно видна хитрость

Андрей Чупрыгин политолог-арабист

Он напомнил о том, что слово «раис» в арабском и некоторых других восточных языках может означать титул президента, также большого начальника.

«Татарстан относится очень трепетно к своей истории, ислам пришел на Волгу с арабского востока. Языком Корана является арабский, соответственно арабоязычные термины уместны на любой территории, где большая часть населения исповедует ислам, священное писание которого — Коран — написано на арабском языке. Это вполне уместный в данном случае термин», — заключил Чупрыгин.

Ранее Госсовет Татарстана принял в первом чтении проект поправок в Конституцию республики, подразумевающий после окончания срока полномочий нынешнего главы региона Рустама Минниханова переименование названия должности президента субъекта. Отмечалось, то официально должность будет называться «глава — раис Республики Татарстан», однако допустимо и использование сокращенного варианта — «раис Республики Татарстан».

12 июля вышли распоряжение и указ президента России о том, что должность высшего должностного лица Татарстана в официальных документах отныне будет представлена как «глава Республики Татарстан». После внесения законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» в Государственную Думу власти Татарстана открыто выступили против инициативы.