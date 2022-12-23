Билли Айлиш отпраздновала 21-летие в костюме Санта-Клауса с декольте

Певица Билли Айлиш отпраздновала 21-летие в красном костюме Санта-Клауса с декольте

Американская певица Билли Айлиш отпраздновала день рождения в костюме Санта-Клауса и вызвала восхищение у поклонников. Серия фотографий появилась в ее личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 21-летняя исполнительница позирует в облегающем платье из красного бархата с глубоким декольте, белой меховой отделкой и широким черным ремнем с пряжкой. Свой образ она дополнила длинными перчатками из той же ткани и красно-белыми полосатыми серьгами-кольцами.

На некоторых снимках Айлиш позирует со своим возлюбленным, фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом, а на других — в компании канадского певца Джастина Бибера.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Молодая, красивая и такая успешная! Поздравляю», «На Рождество жду только такого Санту!», «Самый привлекательный и талантливый Санта», — писали они.

В декабре Айлиш раскрыла причину любви к мужскому стилю в одежде, описав ее фразой «чувствую себя сексуальнее». Звезда заявила, что ее поражают люди, которых не волнует их внешний вид. По ее словам, в 15 лет она ощущала себя заложницей собственного образа и решилась на трансформацию.