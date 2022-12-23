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00:32, 23 декабря 2022Мир

США предложили Китаю помощь в борьбе с распространением коронавируса

Госсекретарь Блинкен: США готовы помочь Китаю в борьбе с распространением коронавируса
СюжетВспышка коронавируса:
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: CNP/ Globallookpress.com

США готовы помочь Китаю в борьбе с распространением коронавируса и желают, чтобы вспышка заболеваемости была взята под контроль. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам года, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

По словам главы Госдепартамента, распространение Covid-19 ведет к появлению новых разновидностей вируса. Кроме того, когда в КНР вводятся строгие санитарно-эпидемиологические ограничения, это влечет последствия для мировой экономики.

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Блинкен подчеркнул, что принятие Китаем необходимых мер с целью положить конец вспышке коронавируса отвечает интересам США. Кроме того, важен обмен информацией с миром относительно происходящего в стране.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим мировым донором вакцин против Covid-19. «Мы готовы продолжать поддерживать людей во всем мире, в том числе в Китае, в этом плане и в других связанных с ковидом вопросах. До настоящего времени Китай не запрашивал такую помощь», — резюмировал он.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что китайская экономика стала «выздоравливать» от COVID-19 и, по данным японского банка Nomura, локдауны теперь оказывают негативное влияние только на 19,3 процента ВВП страны.

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Марина Совина
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