Дорогая еда в аэропорту вызвала отвращение у пользователей сети

Мужчина поделился фотографией завтрака в аэропорту Дублина и вызвал сочувствие в сети

Пассажир самолета раскритиковал дорогой и скудный завтрак в аэропорту Дублина. Публикация, которая вызвала сочувствие и поддержку у многих пользователей сети, он поделился на Reddit.

Как рассказал мужчина, порция еды обошлась ему в 14,2 евро (около тысячи рублей). Завтрак, поданный в одноразовом контейнере, состоял из одного яйца, двух кусочков зажаренного мяса, фасоли с подливой и бутылки диетической Coca-Cola. «Цена за это, честно говоря, оскорбительна», — написал пассажир.

Пользователи сети возмутились стоимостью завтрака — многие заявили, что отказались бы от него и потребовали бы деньги обратно. «Вас обокрали, я как-то брал большой завтрак с горячим кофе всего за 16 евро», «Раньше завтрак в аэропорту Дублина был хотя бы вкусным», «Выглядит чертовски отвратительно», «Ужас. Если бы меня стошнило в этот контейнер, вы бы не смогли бы заметить разницу», — такие комментарии оставили они.

Ранее в декабре пассажир самолета пожаловался на попутчицу и вызвал споры в сети. Отмечалось, что мужчина решил пообедать гамбургером и картошкой фри, однако соседка запретила ему это делать, ссылаясь на тошноту от запаха на фастфуд.