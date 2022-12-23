Известная певица рассказала о жизни в машине до покупки шикарного дома

Певица Lizzo рассказала, что до покупки дома за $15 млн ей приходилось ночевать в машине

Американской певице Lizzo (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон) приходилось ночевать в машине до того, как она приобрела собственный шикарный дом в районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Об этом артистка рассказала в интервью, которое цитирует TMZ.

По словам Lizzo, до недавнего времени у нее не было собственной недвижимости, и поэтому в особо трудные периоды ей приходилось ночевать в машинах и у знакомых. В конце октября знаменитость обзавелась первым личным жильем. Поместьем, за которое Lizzo заплатила 15 миллионов долларов (на тот момент около 928,8 миллиона рублей), ранее владел британский певец Гарри Стайлс.

Однако особняк, где жил артист в 2014-2016 годах снесли, а на его месте возвели новый более просторный. В постройке площадью 492,3 квадратных метра есть три спальни, столько же ванных комнат, а также два дополнительных санузла. Кроме того, в доме обустроены кухня, столовая, гостиная, гардеробная и домашний кинотеатр.

На участке площадью 0,12 гектара есть пейзажный бассейн, откуда открывается вид на каньоны, и зеленые лужайки, где можно отдохнуть на свежем воздухе. Соседями Lizzo стали Джессика Альба и Деми Мур.