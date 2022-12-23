Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:00, 23 декабря 2022Среда обитания

Известная певица рассказала о жизни в машине до покупки шикарного дома

Певица Lizzo рассказала, что до покупки дома за $15 млн ей приходилось ночевать в машине

Фото: Jeremy Smith / Imagespace / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американской певице Lizzo (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон) приходилось ночевать в машине до того, как она приобрела собственный шикарный дом в районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Об этом артистка рассказала в интервью, которое цитирует TMZ.

По словам Lizzo, до недавнего времени у нее не было собственной недвижимости, и поэтому в особо трудные периоды ей приходилось ночевать в машинах и у знакомых. В конце октября знаменитость обзавелась первым личным жильем. Поместьем, за которое Lizzo заплатила 15 миллионов долларов (на тот момент около 928,8 миллиона рублей), ранее владел британский певец Гарри Стайлс.

Однако особняк, где жил артист в 2014-2016 годах снесли, а на его месте возвели новый более просторный. В постройке площадью 492,3 квадратных метра есть три спальни, столько же ванных комнат, а также два дополнительных санузла. Кроме того, в доме обустроены кухня, столовая, гостиная, гардеробная и домашний кинотеатр.

На участке площадью 0,12 гектара есть пейзажный бассейн, откуда открывается вид на каньоны, и зеленые лужайки, где можно отдохнуть на свежем воздухе. Соседями Lizzo стали Джессика Альба и Деми Мур.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал в короткие сроки обеспечить войска необходимым вооружением
Женщина переехала к мужчине в другую страну после третьей встречи и не пожалела
В самых дорогих iPhone обнаружили брак
У обвиненного в работе на Россию немецкого разведчика нашли доступ к данным США
В российском городе бывший ученик коррекционной школы убил учительницу
США заявили о пустоте обвинений во взрывах на «Северных потоках»
Агрессивный россиянин пытался забодать сотрудника аэропорта и попал на видео
Названы самые упоминаемые российские спортсмены по итогам года
Известная певица рассказала о жизни в машине до покупки шикарного дома
Названы свидетельствующие о насилии над ребенком перемены в его поведении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.