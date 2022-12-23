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11:40, 23 декабря 202269-я параллель

В российском регионе коровам для увеличения надоев начали включать музыку

В Мурманской области коровам начали включать для увеличения надоев классическую музыку

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На сельскохозяйственных предприятиях Мурманской области коровам для увеличения надоев молока начали включать классическую музыку. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Александра Амирова, пишет «СеверПост».

По ее словам, несмотря на полярную ночь, коровы хорошо питаются, в том числе зеленой массой. При этом часть животных пасется в поле. «Маленькие коровки у нас действительно слушают классическую музыку, им это очень нравится, и когда мы собираем надои, мы прямо видим, что это хороший результат», — сказала Амирова в эфире ОТР.

Замминистра также добавила, что для животных закупают специализированные витамины.

Ранее сообщалось, что ямальский фермер-животновод Симон Васильев решил восстановить популяцию приобских аборигенных лошадей и сделать их брендом Ямала. По его словам, первоочередной задачей является исследование поголовья приобской породы лошадей и ее помесей, сбор генетического материала и отправка его в Москву.

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Константин Лысяков
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