В российском регионе коровам для увеличения надоев начали включать музыку

В Мурманской области коровам начали включать для увеличения надоев классическую музыку

На сельскохозяйственных предприятиях Мурманской области коровам для увеличения надоев молока начали включать классическую музыку. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Александра Амирова, пишет «СеверПост».

По ее словам, несмотря на полярную ночь, коровы хорошо питаются, в том числе зеленой массой. При этом часть животных пасется в поле. «Маленькие коровки у нас действительно слушают классическую музыку, им это очень нравится, и когда мы собираем надои, мы прямо видим, что это хороший результат», — сказала Амирова в эфире ОТР.

Замминистра также добавила, что для животных закупают специализированные витамины.

Ранее сообщалось, что ямальский фермер-животновод Симон Васильев решил восстановить популяцию приобских аборигенных лошадей и сделать их брендом Ямала. По его словам, первоочередной задачей является исследование поголовья приобской породы лошадей и ее помесей, сбор генетического материала и отправка его в Москву.