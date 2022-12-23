В МИД понадеялись на недопущение прямого столкновения США и России

Дипломат Дарчиев: РФ надеется, что США хватит разума не довести ситуацию до столкновения

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев выразил надежду, что США хватит разума не допустить прямого столкновения с Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Остается лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями», — заявил дипломат.

Дарчиев добавил, что США сами начали разрушать двусторонние отношения, а теперь пытаются перевести стрелки. По его мнению, Вашингтон довел ситуацию до точки невозврата.

Дипломат указал, что Россия не собирается целенаправленно разрывать контакты с Соединенными Штатами, однако не потерпит «злонамеренных провокаций», не оставляющих выбора.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден будет готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, если Москва продемонстрирует серьезную заинтересованность в переговорах.

