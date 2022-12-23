Северная Корея заявила о способности России защитить себя без внешней помощи
В МИД КНДР опровергли информацию о передаче Пхеньяном боеприпасов Москве, отметив, что Россия способна самостоятельно защитить себя и не нуждается во внешней военной помощи, сообщает ТАСС.
«Народ России — самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи», — заявили в северокорейском дипломатическом ведомстве.
Дипломаты КНДР также подчеркнули, что страна не проводила никаких сделок с Россией о поставках боеприпасов.
Ранее в МИД Северной Кореи рассказали, что поставки США оружия Киеву преступны, и этими действиями Вашингтон породил «кровавую трагедию» на Украине. В ведомстве заявили, что международному сообществу, прежде чем прислушиваться к беспочвенной «версии об оружейных сделках» между КНДР и РФ, стоит обратить внимание на преступные действия США.