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13:00, 23 декабря 2022Мир

Назван главный фаворит на выборах президента США в 2024 году

Политолог Ордуханян назвал губернатора Флориды фаворитом на выборах президента США
Ron DeSantis

Ron DeSantis. Фото: Ronen Tivony / Globallookpress.com

Внутриполитические конфликты в США расчищают дорогу перспективному кандидату от республиканцев Рону Десантису на президентских выборах в 2024 году, заявил «Ленте.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Так, по словам эксперта, возможное отстранение экс-президента США Дональда Трампа от выборов как признанного по итогам расследованиям виновным в штурме Капитолия 6 января может сыграть на руку Десантису.

Ордуханян назвал расследование «Комитета 6 января» и рекомендацию отстранить Трампа от участия в выборах частью внутриполитической борьбы. При этом специалист выразил уверенность в том, что Трамп будет бороться за пост главы государства до последнего.

«Даже не смотря на то, что результаты этого доклада имеют рекомендательный характер, обвинения достаточно серьезные, и, судя по всему, это в какой-то степени ставит крест на дальнейшей политической карьере Трампа», — заявил он.

Либералы рано радуются, потому что таким образом они расчистили дорогу другому, на мой взгляд, более перспективному кандидату — губернатору штата Флорида Рону Десантису

Рафаэль Ордуханянполитолог-американист

Он добавил, что если Трампа все же удастся отговорить от участия в выборах, и он не попытается оттянуть на себя голоса консервативного электората, то Десантис, по его мнению, — практически беспроигрышный вариант на предстоящих президентских выборах.

«Десантис — это восходящая политическая звезда, губернатор штата Флорида. Ему 44 года, семья, красавица-жена, все его сравнивают с Рональдом Рейганом, он тоже "прыгал" на пост президента с поста губернатора штата. У Десантиса очень хорошая популярность, в том числе у либерального электората. Самое главное, что он смог сделать совместно с губернатором штата Техас, — переманить испаноязычный электорат на сторону республиканцев», — заключил Ордуханян.

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6 января 2021

Ранее специальный комитет Палаты представителей США опубликовал окончательный отчет по итогам расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года, в котором говорится, что американский экс-президент Дональд Трамп несет полную ответственность за произошедшее. Как сообщали американские СМИ, по факту подведения итогов расследования Палата представителей США рекомендовала запретить Трампу баллотироваться на пост президента на грядущих выборах главы государства в 2024 году.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й ныне действующий президент Джо Байден выборы проиграет).

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Кирилл Садовский
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