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16:17, 23 декабря 2022Мир

Финляндия выделила Украине 5 миллионов евро на зеленый переход

Правительство Финляндии выделило Украине 5 миллионов евро на зеленый переход в энергетике

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Хельсинки выделил 5 миллионов евро на восстановление украинской энергетики и на ее зеленый переход. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правительства Финляндии.

Сумма будет перечислена Киеву через финансовую организацию Nefco («Нефко»). Отмечается, что деньги также будут потрачены «на восстановление критической инфраструктуры, жилищные и медицинские услуги» Украины.

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«Программа "зеленого восстановления" под управлением Nefco сосредоточена на оказании финансовой и технической поддержки украинским муниципалитетам в реализации проектов по восстановлению страны и зеленому переходу», — утверждается в документе.

Отмечается, что Nefco под своим руководством запустила программу украинского зеленого перехода в июле 2022 года. Финское правительство ожидает, что Украина в скором времени начнет постепенный отказ от использования ископаемого топлива.

Ранее Финляндия анонсировала выделение Украине одиннадцатого пакета военной помощи на сумму 28,8 миллиона евро.

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Глеб Бажуткин
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