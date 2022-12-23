Финляндия выделила Украине 5 миллионов евро на зеленый переход

Правительство Финляндии выделило Украине 5 миллионов евро на зеленый переход в энергетике

Хельсинки выделил 5 миллионов евро на восстановление украинской энергетики и на ее зеленый переход. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правительства Финляндии.

Сумма будет перечислена Киеву через финансовую организацию Nefco («Нефко»). Отмечается, что деньги также будут потрачены «на восстановление критической инфраструктуры, жилищные и медицинские услуги» Украины.

«Программа "зеленого восстановления" под управлением Nefco сосредоточена на оказании финансовой и технической поддержки украинским муниципалитетам в реализации проектов по восстановлению страны и зеленому переходу», — утверждается в документе.

Отмечается, что Nefco под своим руководством запустила программу украинского зеленого перехода в июле 2022 года. Финское правительство ожидает, что Украина в скором времени начнет постепенный отказ от использования ископаемого топлива.

Ранее Финляндия анонсировала выделение Украине одиннадцатого пакета военной помощи на сумму 28,8 миллиона евро.