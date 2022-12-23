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17:42, 23 декабря 2022Россия

В Белгородской области допустили обучение женщин обращению с оружием

Белгородский губернатор Гладков допустил обучение женщин обращению с огнестрельным оружием

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В граничащей с Украиной Белгородской области могут начать обучение женщин обращению с оружием. Возможность организации таких тренировок допустил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира, запись которого опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Одна из жительниц задала губернатору вопрос по поводу ополчения. «Вот я мама, в случае чего максимум, что могу взять для защиты, — лопату. Вот провели уроки первой помощи. А почему бы не провести урок, как собрать и зарядить автомат? Может, женщин обучить для какой-нибудь разведки?» — спросила она.

Гладков в ответ подчеркнул, что мужское население Белгородской области готово встать на защиту своей территории. Однако губернатор допустил обучение местных жительниц обращению с оружием. «Наверное, можно дать возможность проявить себя женщинам, которые хотят. Я посоветуюсь и выйду с предложением», — заявил он.

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Ранее Гладков объявил, что в Белгородской области организуют отряды территориальной обороны. По его словам, планируется сформировать несколько подразделений, в состав которых войдут те, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды Вооруженных сил России, «но имеет боевой опыт и большое желание».

21 декабря бизнесмен Евгений Пригожин допустил, что будет набирать в частную военную компанию «Вагнер» снайперов и диверсантов среди женщин, отбывающих наказание в российских колониях. По словам предпринимателя, в России уже применялась подобная практика. «Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем», — выразил уверенность он.

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Константин Лысяков
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