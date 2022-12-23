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01:11, 23 декабря 2022Мир

Турция и США сделали совместное заявление по Украине

Госдеп: Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО в поддержке Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре пришли к мнению, что страны — члены НАТО должны быть едины в поддержке Украины. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса по итогам переговоров, пишет ТАСС.

Как уточнили в американском ведомстве, Блинкен поблагодарил турецкого коллегу за усилия его правительства по сохранению черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН. «Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО в деле поддержки обороны Украины», — сделали стороны совместное заявление.

Ранее журналист Sabah Мехмет Барлас назвал Украину наглядным примером того, что происходит со странами, которые поддерживают США. Он обвинил США в развале Украины.

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Марина Совина
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