Турция и США сделали совместное заявление по Украине

Госдеп: Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО в поддержке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре пришли к мнению, что страны — члены НАТО должны быть едины в поддержке Украины. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса по итогам переговоров, пишет ТАСС.

Как уточнили в американском ведомстве, Блинкен поблагодарил турецкого коллегу за усилия его правительства по сохранению черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН. «Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО в деле поддержки обороны Украины», — сделали стороны совместное заявление.

Ранее журналист Sabah Мехмет Барлас назвал Украину наглядным примером того, что происходит со странами, которые поддерживают США. Он обвинил США в развале Украины.