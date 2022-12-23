Полицейский разнял смертельную схватку ястреба со змеей и попал на видео

Fox 13: полицейский спас намертво сцепившихся ястреба и змею друг от друга

Полицейский в американском штате Флорида стал очевидцем попытки змеи задушить ястреба, разнял намертво сцепившихся животных и спас их друг от друга. Смертельная схватка птицы и рептилии попала на видео, на которое обратил внимание канал Fox 13.

Полицейский в американском штате Флорида увидел на обочине дороги в округе Алачуа ястреба. Птица поймала себе на обед змею. Вместо того, чтобы подчиниться судьбе, змея дала отпор птице, и быстро изменила расстановку сил.

Рептилия крепко обвилась вокруг тела ястреба в попытке задушить его и не позволить ему съесть себя. На записи с нательной камеры сотрудника полиции видно, как мужчина вмешивается в схватку. Он аккуратно берет ястреба и разматывает змею. Все это время он приговаривает: «Не кусай меня, приятель».

Через минуту птица была свободна. На записи видно, как она с удивлением оборачивается на человека. «Не кусай меня, приятель, ты хороший!» — вновь сказал полицейский. По всей видимости, птице потребовалось время, чтобы прийти в себя после произошедшего.

После этого американец отчитался о спасении коллегам по рации. «Вы не поверите, но птица пыталась съесть змею, а змея пыталась задушить птицу. Но я разнял их, и оба остались живы», — сказал он. На это диспетчер сухо ответила: «10-4». Еще один человек вклинился в их разговор: «Если это не попало на видео, этого не было». «Это есть на видео!» — ответил полицейский.

Ранее сообщалось, что в США полицейский подвергся нападению хищной птицы и понял это, только когда посмотрел видеозапись. Капрал офиса шерифа проводил проверку около одного из зданий, когда получил удар по голове, который чуть не сбил его с ног.

