Россиянин получил срок за устроенную из ревности стрельбу в больнице

В Светлограде россиянин получил четыре года общего режима за стрельбу в больнице

В Ставропольском крае к четырем годам колонии общего режима за хулиганство с применением оружия и хранение наркотиков приговорили 37-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в декабре 2021 года осужденный пришел в городскую больницу города Светлограда, где работала медсестрой его жена, которую он ревновал, подозревая в романе с одним из врачей. С собой злоумышленник взял найденное десять лет назад в лесу охотничье ружье. В коридоре медучреждения, разыскивая жену, он из хулиганских побуждений открыл огонь. Отмечается, что никто не пострадал.

Злоумышленника задержали и провели у него обыск, в ходе которого обнаружили 18 граммов самостоятельно изготовленного наркотика.

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