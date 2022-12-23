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23:33, 23 декабря 2022Мир

Венгрия заявила о полной готовности боевой группы НАТО

Минобороны Венгрии заявило о полной оперативной готовности боевой группы НАТО в стране

Фото: CTK Photo / Miroslav Chaloupka / Global Look Press

Боевая группа НАТО в Венгрии достигла полной оперативной готовности к развертыванию к концу сентября. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, передает ТАСС.

Он напомнил, что после начала российской специальной военной операции на Украине Североатлантический альянс принял решение создать четыре дополнительные боевые группы с целью усиления восточного фланга. Они были размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. «Итальянский контингент является вторым по численности после венгерского в этой многонациональной боевой группе», — уточнили в Минобороны Венгрии.

Ранее стало известно, что парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО под руководством Франции.

В конце марта сообщалось, что НАТО создаст четыре новые боевые группы на востоке альянса — в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Франция выразила желание стать рамочной национальной структурой на территории Румынии.

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Марина Совина
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