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21:25, 23 декабря 2022Россия

Журналистов Колесникова и Пьяных признали иноагентами

Минюст РФ внес в список иноагентов журналистов Колесникова и Пьяных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство юстиции РФ пополнило реестр иноагентов. Соответствующие записи размещены на сайте ведомства.

В обновленный список вошли журналист Андрей Колесников, журналист Глеб Пьяных, журналистка Анастасия Жвик, а также глава правозащитного комитета «Гражданское содействие» (комитет внесен в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина.

Ранее Минюст внес в тот же реестр ряд организаций, в том числе «Роскомсвободу» и «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

О предыдущем обновлении реестра иноагентов сообщалось 16 декабря. Тогда Минюст внес в список пять физических лиц и три организации.

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Марина Совина
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