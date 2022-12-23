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21:13, 23 декабря 2022Россия

Минюст добавил «Роскомсвободу» в список иноагентов

Минюст добавил организацию «Роскомсвобода» в реестр иностранных агентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство юстиции России добавило организацию «Роскомсвобода» в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, в список попали автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество», а также «Феминистское Антивоенное Сопротивление».

Кроме того, иноагентами признаны журналисты Глеб Пьяных, Андрей Колесников, Анастасия Жвик, а также правозащитница Светлана Ганнушкина.

16 декабря Минюст внес в реестр иноагентов пять физических лиц, а также три организации. Список пополнили главред онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута, предприниматель Дмитрий Давыдов, журналист Дмитрий Любимов, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин и политик Наталья Грязневич.

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Марина Совина
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