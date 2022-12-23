Минюст добавил «Роскомсвободу» в список иноагентов
Минюст добавил организацию «Роскомсвобода» в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России добавило организацию «Роскомсвобода» в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, в список попали автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество», а также «Феминистское Антивоенное Сопротивление».
Кроме того, иноагентами признаны журналисты Глеб Пьяных, Андрей Колесников, Анастасия Жвик, а также правозащитница Светлана Ганнушкина.
16 декабря Минюст внес в реестр иноагентов пять физических лиц, а также три организации. Список пополнили главред онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута, предприниматель Дмитрий Давыдов, журналист Дмитрий Любимов, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин и политик Наталья Грязневич.