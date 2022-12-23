Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:18, 23 декабря 2022Мир

Китай предостерег США от «ножа в спину» Пекину

Глава МИД Китая Ван И предостерег госсекретаря США Блинкена от «ножа в спину» Пекину

Фото: Getty Images

Власти США не должны говорить о сотрудничестве с Китаем, параллельно сдерживая его и вонзая нож в спину. От этого предостерег Вашингтон глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РБК.

«Это не разумная конкуренция, а необоснованное подавление, речь идет не о сдерживании разногласий, а об обострении конфликтов, по сути, это все еще старый односторонний буллинг», — высказался китайский дипломат. Он заявил, что Пекин продолжит защищать свою безопасность и суверенитет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Жена Рогозина прокомментировала сообщения о контузии после обстрела в Донецке
Том Круз рассказал о самом опасном трюке в кинокарьере
Китай предостерег США от «ножа в спину» Пекину
Москвичка нашла мертвыми сына и квартиранта после позднего ужина
В США раскритиковали Зеленского за реакцию на пакет помощи Украине
В российском регионе за два дня выпало 647 процентов месячной нормы снега
Заммэра Москвы Ракова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в столице
Полсотни рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы
В России рекордно выросло количество выданных кредитных карт
Россиянина осудили на шесть лет за убийство сделавшей ему замечание сестры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.