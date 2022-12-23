Назван предел падения доллара

Экономист Беляев допустил коррекцию курса доллара до 61 рубля

Курс доллара будет падать относительно недавнего подъема, но не опустится до прежних отметок, зафиксировавшись в районе 61-62 рублей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Недавний рост курса был обусловлен ажиотажным спросом на валюту, прежде всего, спекулятивного характера. Дело в том, что в третьем квартале у нас просели экономические показатели, темпы роста были отрицательными, где-то минус четыре процента в годовом выражении, что достаточно серьезно. К тому же, просел платежный баланс, что тоже спровоцировало сдвиг рубля к доллару с мертвой точки», — сказал Беляев.

Начавшееся удешевление, преодоление инерции подтолкнуло спекулянтов, которые побежали скупать доллары. Это и дало резкий скачок Михаил Беляев экономист

Экономист объяснил, что, чем выше поднимается спекулятивный курс, тем быстрее он падает. В данный момент происходит как раз его коррекция.

«Какие-то потери рубля к доллару, однозначно, будут, но незначительные, в районе одного рубля с равнении с теми отметками, что были до подъема. Что-то около 61-62 рублей за доллар», — допустил Беляев.

В начале торгового дня на Московской бирже курс доллара вернулся к росту и поднялся выше уровня 70 рублей. На максимуме он доходил до 70,3 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 08:00 американская валюта скорректировалась до 70,07 рубля, евро поднялся до 74,6 рубля. Таким образом обе валюты частично отыграли резкое падение вечером 22 декабря. Накануне евро преодолел отметку в 77 рублей, а доллар подходил к 72,5 рубля.