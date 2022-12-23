Освобожденный военный рассказал о попытках «перевоспитания» в украинском плену

Вернувшийся из плена военный рассказал, как его пытались вернуть в «украинскую семью»

В местах содержаниях российских военнопленных на Украине действует программа, цель которой — «перевоспитать» солдат, рассказал ТАСС освобожденный из лагеря в Днепре военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). В частности, существует специальный отдел, который занимается «репатриацией в украинскую семью».

«Пытаются перевоспитать постоянно, в голову вливают свое, то есть пытаются тебя переделать. У них даже так называемый отдел репатриации существует, который занимается якобы нашим возвращением в украинскую семью, так сказать. Там целая программа у них создана, по которой они работают», — рассказал боец.

Он также поделился, что украинцы используют наглядную агитацию, заставляют говорить по-украински и учить песни на украинском. При этом, по словам военнослужащего, все эти мероприятия малоэффективны — за время пребывания в плену его это лишь больше «разозлило».

Ранее стало известно, что украинское командование намеревается отправить белорусский «Полк Калиновского», участвующий в боевых действиях на стороне Киева,к границе Белоруссии в случае наступления со стороны республики.

