Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:35, 23 декабря 2022Россия

Освобожденный военный рассказал о попытках «перевоспитания» в украинском плену

Вернувшийся из плена военный рассказал, как его пытались вернуть в «украинскую семью»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В местах содержаниях российских военнопленных на Украине действует программа, цель которой — «перевоспитать» солдат, рассказал ТАСС освобожденный из лагеря в Днепре военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). В частности, существует специальный отдел, который занимается «репатриацией в украинскую семью».

«Пытаются перевоспитать постоянно, в голову вливают свое, то есть пытаются тебя переделать. У них даже так называемый отдел репатриации существует, который занимается якобы нашим возвращением в украинскую семью, так сказать. Там целая программа у них создана, по которой они работают», — рассказал боец.

Он также поделился, что украинцы используют наглядную агитацию, заставляют говорить по-украински и учить песни на украинском. При этом, по словам военнослужащего, все эти мероприятия малоэффективны — за время пребывания в плену его это лишь больше «разозлило».

Ранее стало известно, что украинское командование намеревается отправить белорусский «Полк Калиновского», участвующий в боевых действиях на стороне Киева,к границе Белоруссии в случае наступления со стороны республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Российские войска уничтожили две обстреливавшие ДНР установки «Град»
На Украине сочли неубедительным отказ Германии поставлять танки
В Южной Африке решили бороться с браконьерами с помощью детекторов лжи
Изгнанный с курорта за кражу печенья медведь вернулся за рождественским кексом
Российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР
Освобожденный военный рассказал о попытках «перевоспитания» в украинском плену
Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Карабах
ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР
Бак российского «Союза-5» отправили на испытания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.