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09:31, 23 декабря 2022Ценности

Лолита показала фигуру в облегающем наряде с глубоким декольте

Российская певица Лолита Милявская показала фигуру в облегающем комбинезоне в гримерке

Кадр: @lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 59-летняя исполнительница позировала перед камерой в гримерной комнате в облегающем комбинезоне, оформленном глубоким декольте. При этом образ артистки дополняли длинные серьги и подвеска на шее. Также на ее лице присутствовал макияж в стиле smoky eyes, а волосы были аккуратно уложены.

Публикация набрала 25 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись в комментариях под роликом. «Спасибо за то, что не уродуете себя пластикой. Внешность достойная», «Вы как в 1990-х были шикарной, так и сейчас такой остаетесь», «Лолита, у вас такая замечательная фигура!», «И вновь шикарная Лолита похвасталась своей шикарной фигурой», «С каждым годом все краше и краше», — высказывались они.

Ранее Лолита Милявская записала видео, в котором продемонстрировала лицо крупным планом без макияжа и фильтров. Певица появилась перед камерой в пижаме бледно-голубого цвета и с золотыми подвесками на шее. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика. Кроме того, звезда отказалась от укладки волос.

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Карина Черных
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