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10:37, 23 декабря 2022Россия

Медведев посчитал дурацким решение по потолку цен на газ по двум причинам

Зампред Совбеза Медведев посчитал дурацким решение по потолку цен на газ

Фото: Shutterstock

Решение по потолку цен на газ дурацкое по двум причинам. Таким его посчитал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, оно принято от бессилия Европейского союза (ЕС) повлиять на ситуацию. Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который пару лет назад показался бы удивительным всем участникам газового рынка, в том числе торгующим на споте, добавил Медведев.

Кроме того, данное решение «продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские"». Также оно принято с огромным числом оговорок, позволяющими блокировать его применение, уточнил политик. «А потому по-серьезному не сработает», — заключил зампред Совбеза.

22 декабря Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу). Соответствующая мера вступит в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать один год.

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Сергей Истомин
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