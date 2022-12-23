Медведев посчитал дурацким решение по потолку цен на газ по двум причинам

Зампред Совбеза Медведев посчитал дурацким решение по потолку цен на газ

Решение по потолку цен на газ дурацкое по двум причинам. Таким его посчитал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, оно принято от бессилия Европейского союза (ЕС) повлиять на ситуацию. Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который пару лет назад показался бы удивительным всем участникам газового рынка, в том числе торгующим на споте, добавил Медведев.

Кроме того, данное решение «продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские"». Также оно принято с огромным числом оговорок, позволяющими блокировать его применение, уточнил политик. «А потому по-серьезному не сработает», — заключил зампред Совбеза.

22 декабря Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу). Соответствующая мера вступит в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать один год.