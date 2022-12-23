Правительство Нидерландов запретит вредные для демократии партии

Правительство Нидерландов в соответсвии с новым законопроектом запретит вредные для демократии политические партии, заявила глава МВД Ханке Брейнс Слот. Ее цитирует голландская газета Trouw.

«Партии, завоевывающие доверие за счет голосов избирателей, в то же время не должны ставить под угрозу нашу демократию», сказала она. По словам министра, запрету подлежат партии, подрывающие «демократическое верховенство права» или стремящиеся вообще от этого права избавиться.

В случае вступления в силу нового закона Верховный суд Нидерландов будет в праве запретить деятельность любой политической силы, отмечает Trouw. Подчеркивается, что на сегодняшний день в Нидерландах возможно запретить только те партии, которые угрожают безопасности страны и общественному порядку.

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы в процессе заседания единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в «пособничестве терроризму».

26 сентября обозреватели газеты Washington Post сообщили, что всплеск евроскептических настроений и рост популярности дружественных России политических партий в Европе является поводом для беспокойства Киева, ведь это может негативно повлиять на оказание Украине военной и финансовой помощи в странах, в которых правые политики придут к власти.