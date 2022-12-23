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13:03, 23 декабря 2022Экономика

«Вкусно — и точка» выпустит аналог «Хэппи мил» без игрушек

РБК: в сети ресторанов «Вкусно — и точка» появится «Хэппи мил» с книгами вместо игрушек

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка», которая стала преемником «Макдоналдса» в России, выпустит аналог популярного комбонабора «Хэппи мил» без важного элемента — в «Кидз Комбо» вместо игрушек будут класть книги. Об этом пишет РБК.

По данным издания, в «Кидз Комбо» можно выбрать одну из 14 книг. В этих книгах есть свои игры, например, головоломки и лабиринты «для развития памяти, логики, внимания и даже пространственного мышления».

Детские наборы нового образца появятся в ресторанах всей страны с 26 декабря. Нововведение было анонсировано 12 декабря. В наборе для детей можно будет приобрести наггетсы, сырные снеки, классические бургеры и салат. В утренние часы вместо бургеров можно взять блинчики и тосты. При этом в наборах доступен напиток на выбор, включая соки и молочные коктейли. Морковные палочки и яблочные дольки также остались в меню.

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О проблемах с поставками игрушек в Россию стало известно еще в сентябре. Генеральный директор сети Олег Пароев объяснил, что для полноценных наборов нужно в месяц получать около двух миллионов штук игрушек. Также Пароев заверил, что недостающие позиции и блюда привычного меню, которые отсутствую на данный момент в ресторанах, должны появиться во «Вкусно — и точка» до ноября.

Летом компания сообщала о планах выпустить в продажу аналог детского обеда с игрушкой «Хэппи мил», однако реализация данной задачи усложнена получением договора франшизы на использование образов героев зарубежных мультфильмов. «Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем снова очень скоро продавать наборы с игрушками», — сообщил Пароев.

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Варвара Кошечкина
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