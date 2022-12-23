«Новая газета» выпустила номер впервые после приостановки деятельности в марте 2022 года

«Новая газета» выпустила новый номер впервые после приостановки деятельности в марте 2022 года и отзыва лицензии. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Отмечается, что номер газеты по итогам года вышел 23 декабря. «Это наш первый номер с 28 марта 2022 года. Его можно было бы назвать новогодним, если бы не такой год… Поэтому назовем его итоговым — по отношению к самому сложному году в 30-летней истории "Новой газеты" и современной ей России», — говорится в сообщении.

Сотрудники газеты также сообщили, что продолжат работу над выпуском новых номеров. «Следующий номер обязательно будет, и 30 лет мы обязательно отметим!» — написали журналисты «Новой газеты».

Пресс-секретарь главного редактора издания Надежда Прусенкова в беседе с РИА Новости объяснила, что «Новая газета» выпустила номер после отзыва лицензии, так как решение об ее аннулировании еще не вступило в силу.

Ранее «Новая газета» заявила, что у части пользователей перестал открываться сайт издания. Также уточнялось, что некоторые читатели столкнулись с проблемами при попытке зайти на сайт проекта газеты «Свободное пространство».

5 сентября Басманный суд Москвы отозвал лицензию средства массовой информации у «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Как объяснили в ведомстве, обращение в суд с иском было связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в сроки, установленные законом.

В августе редакцией «Новой газеты» был запущен проект «Свободное пространство». Он является одновременно и медиа, и сервисом, заявили представители издания. «Свободное пространство» представляет собой «открытый конструктор контента, детали которого каждый из читателей собирает для себя сам».

Перед этим Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры сайт издания «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты». Доступ к сайту был ограничен по регламенту блокировки порталов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в незаконных акциях.

В марте сотрудники «Новой газеты» объявили о приостановке работы. Причиной стало получение второго предупреждения от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом.