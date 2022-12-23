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01:05, 23 декабря 2022Мир

США решили ввести новые ограничения в отношении ЧВК «Вагнер»

Администрация США решила ввести новые ограничения в отношении ЧВК «Вагнер»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Администрация США решила в ближайшие недели принять дополнительные ограничительные меры в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он напомнил, что Министерство торговли США ранее заявило о намерении ввести ограничения в отношении указанной ЧВК, чтобы ограничить ее доступ к различным техническим средствам.

«В ближайшие недели мы также намерены объявить о новых санкционных мерах в отношении "Вагнера" и сетей поддержки [этой ЧВК] в странах по всему миру», — отметил Кирби.

Ранее Министерство торговли США внесло изменения в уже существующие черные списки, куда ЧВК «Вагнер» была включена еще в 2017 году. В частности, в них добавлен еще один юридический адрес организации, а сама ЧВК указана в качестве «конечного потребителя товаров военного назначения».

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Марина Совина
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