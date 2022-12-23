В России ответили на призыв приостановить членство страны в Совбезе ООН

Депутат Журова заявила, что приостановить членство России в Совбезе ООН непросто

Приостановить членство России в Совбезе ООН непросто, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она ответила на предложение председателя Европейского совета.

Ранее стало известно, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН.

Насколько я помню, ООН создавалась при нашем участии Светлана Журова депутат Госдумы

«ООН — это организация, которая объединяет нации, это площадка для различного рода политических заявлений. Не думаю, что приостановить участие России — это так легко. Система голосования там достаточно сложная», — отметила Журова.

Депутат убеждена, что Запад хочет говорить только сам с собой и только то, что считает нужным. «Понятно, что мы должны быть в таких организациях и высказывать свои позиции по всем событиям в мире, в частности высказывать свою позицию по Украине», — добавила она.

С 16 сентября 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. Орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы.