В России ответили на призыв приостановить членство страны в Совбезе ООН
Приостановить членство России в Совбезе ООН непросто, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она ответила на предложение председателя Европейского совета.
Ранее стало известно, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН.
Насколько я помню, ООН создавалась при нашем участии
«ООН — это организация, которая объединяет нации, это площадка для различного рода политических заявлений. Не думаю, что приостановить участие России — это так легко. Система голосования там достаточно сложная», — отметила Журова.
Депутат убеждена, что Запад хочет говорить только сам с собой и только то, что считает нужным. «Понятно, что мы должны быть в таких организациях и высказывать свои позиции по всем событиям в мире, в частности высказывать свою позицию по Украине», — добавила она.
С 16 сентября 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. Орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы.