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16:07, 23 декабря 2022Россия

В России ответили на призыв приостановить членство страны в Совбезе ООН

Депутат Журова заявила, что приостановить членство России в Совбезе ООН непросто
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Приостановить членство России в Совбезе ООН непросто, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она ответила на предложение председателя Европейского совета.

Ранее стало известно, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН.

Насколько я помню, ООН создавалась при нашем участии

Светлана Журовадепутат Госдумы

«ООН — это организация, которая объединяет нации, это площадка для различного рода политических заявлений. Не думаю, что приостановить участие России — это так легко. Система голосования там достаточно сложная», — отметила Журова.

Депутат убеждена, что Запад хочет говорить только сам с собой и только то, что считает нужным. «Понятно, что мы должны быть в таких организациях и высказывать свои позиции по всем событиям в мире, в частности высказывать свою позицию по Украине», — добавила она.

С 16 сентября 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. Орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы.

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Алена Шевченко
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