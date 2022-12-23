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01:13, 23 декабря 2022Мир

Пентагон задумался об обучении ВСУ управлению комплексами Patriot в США

Politico: Пентагон задумался об обучении ВСУ управлению ЗРК Patriot на военной базе США

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Пентагоне задумались о предоставлении военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможности обучаться управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на американской военной базе, сообщает газета Politico.

По данным издания, с февраля украинские военные проходили обучение по использованию различных систем вооружений, предоставленными Киеву странами НАТО в Восточной Европе, Германии и Великобритании, однако до сих пор их ни разу не отправляли на обучение в США.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия должна задуматься над сценариями, при которых поставит дополнительное вооружение Украине. По ее словам, в связи с поставками США Киеву систем Patriot Берлину необходимо пересмотреть, что еще он может отправить Украине.

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Марина Совина
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