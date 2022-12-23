Должность президента в Татарстане переименовали

«Ведомости»: должность президента в Республике Татарстан переименовали в раиса

Должность президента Татарстана была переименована в раиса. Об этом сообщают «Ведомости» в пятницу, 23 декабря.

На заседании Госсовета (парламента) президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики. Отныне он будет называться глава (раис).

В парламенте уточнили, что раис — название титула президента в арабском и ряде других восточных языков. По данным издания «Подъем», за переименование проголосовали в комитете республики по госстроительству, теперь должны высказаться все депутаты Госсовета Татарстана.

Накануне сообщалось, что комитет Госсовета (парламента) Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению предложил инициативной группе отозвать проект о внесении поправок в конституцию республики, изменяющих название высшего должностного лица Татарстана с «президента» на «главу».

На заседании некоторые члены комитета выступили за то, чтобы должность президента Татарстана сохранилась в регионе. Так, депутат Марат Галеев напомнил, что эта должность появилась при голосовании на первых президентских выборах в 1991 году.

Татарстан до последнего времени оставался единственным субъектом федерации, руководитель которого назывался «президент». Республика, возглавляемая Рустамом Миннихановым, не успела вовремя внести необходимые изменения в региональное законодательство. Запрет на слово «президент» в названиях должностей руководителей регионов был утвержден в 2010 году по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова.