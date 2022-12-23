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15:38, 23 декабря 2022Путешествия

Россиянам в костюме Деда Мороза пообещали бесплатные перелеты по стране

«Победа» пообещала Дедам Морозам и Снегурочкам бесплатные перелеты до 2 января

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Крупнейший российский лоукостер «Победа» пообещал бесплатные перелеты по стране россиянам, пришедшим на регистрацию в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Спецпредложение действует с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года и распространяется на все перелеты внутри России. К участию в акции допускаются клиенты, возраст которых на момент вылета не менее 18 лет.

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«Подойдите на стойку "Победы" в костюме персонажа русской сказки — Деда Мороза или Снегурочки ко времени открытия регистрация на выбранный рейс и дождитесь окончания регистрации. Получите бесплатный билет при наличии свободного места», — говорится в публикации.

Уточняется, что для участия в новогодней акции у Деда Мороза помимо костюма обязательно должна быть борода, а у Снегурочки — коса. При этом в компании обратили внимание, что в нарядах необходимо оставаться до приземления в аэропорту назначения. «Костюмы не должны пачкаться, а блестки и стразы — осыпаться со сказочных нарядов. В противном случае сказочному персонажу придется отказаться от перелета или оплатить уборку салона самолета», — добавили в пресс-службе.

Ранее авиаперевозчик Red Wings запустил масштабную зимнюю распродажу билетов стоимостью от двух тысяч рублей по популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям. Акция продлится с 23 по 26 декабря и распространится на перелеты, которые состоятся с 15 января по 25 марта 2023 года. 

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Валентина Процкова
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