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15:10, 23 декабря 2022Мир

Глава Евросовета призвал сохранить контакты с Путиным

Глава Евросовета Мишель заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Globallookpess.com

Странам Европы необходимо сохранять контакты с российским президентом Владимиром Путиным. К этому призвал глава Евросовета Шарль Мишель, его слова передает RTVI.

«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным», — высказался Мишель. Он заявил, что после начала российской спецоперации на Украине у него сохранились контакты с Путиным.

По словам Мишеля, необходимо продолжать диалог с главой российского государства, чтобы пытаться управлять гуманитарной ситуацией, а также отстаивать свою позицию.

Ранее Мишель заявил, что необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности ООН, поскольку она нарушает международное право. Впрочем, он признал, что пока приостановка членства России невозможна.

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Виктория Кондратьева
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