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07:13, 23 декабря 2022Россия

Власти оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве

Заммэра Москвы Ракова заявила о спаде заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Москве наблюдается спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

«Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сказала Ракова.

Заммэра уточнила, что рост заболеваемости в столице начался в первых числах ноября, а пик пришелся на конец месяца. В это время был сильный рост заболеваемости среди детей, добавила Ракова, подчеркнув, что несовершеннолетние заражались очень мутировавшим по сравнению с 2009 и 2016 годами свиным гриппом.

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Анастасия Шейкина
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