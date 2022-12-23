Власти оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве

Заммэра Москвы Ракова заявила о спаде заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе

В Москве наблюдается спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

«Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сказала Ракова.

Заммэра уточнила, что рост заболеваемости в столице начался в первых числах ноября, а пик пришелся на конец месяца. В это время был сильный рост заболеваемости среди детей, добавила Ракова, подчеркнув, что несовершеннолетние заражались очень мутировавшим по сравнению с 2009 и 2016 годами свиным гриппом.