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11:06, 23 декабря 2022Среда обитания

Названы российские регионы с самой высокой долей расходов на ипотеку

«Этажи»: самая высокая доля расходов на ипотеку зафиксирована в Татарстане

Фото: Shutterstock

Самую большую часть семейного бюджета обслуживание ипотеки на квартиру в новостройке занимает в Татарстане. Российские регионы с наиболее высокой долей расходов на жилищный кредит назвали эксперты риелторской компании «Этажи», передает РБК.

При покупке однокомнатной квартиры семья из Татарстана будет тратить на выплату ипотеки от 30,9 до 37,8 процента общего дохода в зависимости от ставки по кредиту. Меньше всего удастся потратить, если кредит был взят по госпрограмме под 7 процентов. При ставке 8 процентов, которая начнет действовать по этой программе с 2023 года, на оплату уйдет 33,3 процента дохода, а при рыночной ставке 10,8 процента — 37,8 процента.

Второе место по доле ипотечного платежа в доходе семьи заняла Москва — там зафиксирован минимальный показатель на уровне 24,9 процента, средний — на уровне 26,9 процента, а максимальный — на уровне 32,9 процента. Тройку лидеров замкнула Воронежская область с показателями в 24,7, 26,7 и 32,7 процента соответственно.

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Спрос на ипотеку при покупке «первички» с начала года снизился почти во всех крупных городах страны. По итогам четвертого квартала 2022 года в Челябинске и Казани показатель упал на 40 процентов по сравнению с первым кварталом, в Перми — на 29 процентов, в Санкт-Петербурге — на 27. Исключением стали Москва, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск. В столице спрос вырос на 16,4 процента, в Уфе — на 14,6 процента, в Екатеринбурге — на 8 процентов, а в Новосибирске — на 5 процентов.

Ранее в декабре сообщалось, что жителям двух российских регионов оказалось тяжелее всего выплачивать ипотеку. Граждане из Подмосковья и Нижегородской области отдают 60 процентов зарплаты заемщика на выплату кредита на жилье.

Александра Качан
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