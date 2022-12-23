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09:09, 23 декабря 2022Путешествия

В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений полетов в аэропорты юга России до 2 января 2023 года

Фото: Fr. Daniel Ciucci / Unsplash

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 2 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В очередной раз ограничения коснулись полетов в 11 аэропортов страны: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием воздушных гаваней Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в декабре руководитель Росавиации Александр Нерадько рекомендовал авиакомпаниям и аэропортам усилить контроль за мероприятиями, связанными с транспортной и авиационной безопасностью, в период новогодних праздников.

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Дарья Рыбак
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