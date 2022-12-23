Напавшего на 86-летнего отца с ножом россиянина признали невменяемым

В Челябинской области изрезавшего отца-инвалида россиянина признали невменяемым

В Челябинской области напавшего с ножом на 86-летнего отца-инвалида россиянина признали невменяемым. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пожилой мужчина, который стал жертвой расправы являлся инвалидом и был лишен возможности к самостоятельному передвижению. Злоумышленник воспользовался этим и изрезал пенсионера ножом. СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство лица в беспомощном состоянии»).

«В ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан невменяемым, так как страдает психическим заболеванием», — рассказали в СКР.

19 декабря сообщалось, что в Вологде признали невменяемым пенсионера, расчленившего троих собирателей металлолома.