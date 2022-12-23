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19:36, 23 декабря 2022Ценности

Косметолог объяснила изменения во внешности бывшей возлюбленной Тимати

Косметолог Коршикова объяснила изменения во внешности Шишковой введением филлеров в лицо

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Врач-дерматолог и косметолог Вероника Коршикова объяснила изменения во внешности российской модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой. Комментарий доктора приводит Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что после участия 29-летней звезды в шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3 фанаты заметили различия в чертах ее лица на экранах телевизоров и на фотографиях в соцсетях. На размещенных кадрах видно, что лицо манекенщицы приобрело более округлую форму.

По словам доктора, телезвезда ввела под кожу филлеры на основе гиалуроной кислоты, за счет которых в ее организме появилось большое количество лишней жидкости. «Если такие препараты делаются в молодом возрасте для существенного изменения лица, то для этого вводятся большие объемы», — заявила медик.

При этом собеседница издания негативно отнеслась к процедуре, к которой прибегла Шишкова. Коршикова оценила внешний вид экс-возлюбленной музыканта фразой «должно быть чувство меры». «В долгосрочной перспективе это негативно сказывается на внешнем виде», — подчеркнула она в заключение.

В ноябре бывшую возлюбленную Тимати заподозрили в новой контурной пластике. Так, по мнению специалиста, у знаменитости был отек лица, который возникает из-за введения под кожу большого количества филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

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Екатерина Ештокина
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