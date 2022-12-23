Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Глава Минобороны Шойгу прибыл в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа

Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Ижевск, чтобы проверить выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

Она уточнила, что Шойгу, в частности, проинспектирует производственные мощности предприятия концерна «Калашников», которое выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое оружие.

22 декабря министр обороны проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Шойгу проверил, в каких условиях в пунктах временной дислокации воинских частей размещен личный состав и военная техника. Министр также заслушал доклады командиров подразделений.

До этого министр был в зоне СВО 18 декабря — тогда он совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений, найдя время на общение с военнослужащими.