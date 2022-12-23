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18:16, 23 декабря 2022Мир

Анонсирован срок развертывания ЗРК Patriot в Польше

Глава Минобороны Польши Скуркевич: ЗРК Patriot из Германии развернут в течение 2-3 месяцев

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Польша развернет доставленные из Германии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в течение двух-трех месяцев. Сроки в эфире Polskie Radio S.A. анонсировал глава польского Минобороны Войцех Скуркевич.

«Это вопрос решится максимум в течение двух-трех месяцев», — сказал он. Министр добавил, что в Варшаве идут «интенсивные согласования» касательно дислокации комплексов и их интеграции в систему противовоздушной обороны Польши.

По словам Скуркевича, польские и немецкие военные несколько дней назад провели несколько консультаций. Министр подчеркнул, что вопрос скорого развертывания комплексов стоит на первом месте.

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12 декабря польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша и ФРГ развернут немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной «в ближайшие дни».

До этого официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что на данный момент у Германии нет доступных систем Patriot для отправки Украине.

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Глеб Бажуткин
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