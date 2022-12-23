Россиянин за 19 тысяч рублей убил человека и получил 22 года колонии

В Приморском крае мужчина за 19 тысяч рублей убил человека и получил 22 года колонии

Приморский краевой суд признал виновными двух местных жителей, которые убили мужа знакомой. Об этом в пятницу, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиян приговорили к 21 и 22 годам колонии по статьям «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму») и статье 166 («Угон») УК РФ. Также суд удовлетворил требования о компенсации морального время в размере трех миллионов рублей в пользу матери убитого.

Следствие и суд установили, что в октябре 2018 года один фигурант предложил другому за 19 тысяч рублей и мотоцикл расправиться с мужем знакомой. Вместе они выследили жертву, вынудили ее остановиться на трассе и совершили нападение. 27-летний мужчина за вознаграждение задушил потерпевшего ремнем от генератора машины. Автомобиль с телом преступники сожгли в 40 километрах от места преступления.