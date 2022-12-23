Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 23 декабря 2022Забота о себе

Страдающей от недостатка секса из-за жизни со свекровью женщине дали совет

Metro: психолог посоветовала женщине, как вежливо выселить из дома мешающую сексу свекровь

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Психолог Лора Коллинз посоветовала, как вежливо выселить из дома мешающую супружескому сексу свекровь. Страдающей от недостатка секса из-за жизни с родственницей женщине она дала совет в колонке для издания Metro.

Анонимная женщина рассказала психологу, что свекровь поселилась у них после смерти своего мужа. Первоначально она думала, что та лишь погостит у них, однако прошел год, а свекровь по-прежнему с ними и не собирается уезжать.

Женщина призналась, что постоянное присутствие старшей родственницы не лучшим образом сказывается на ее отношениях с мужем. «Теперь мы редко занимаемся сексом, потому что я боюсь, что буду шуметь, или кровать будет скрипеть, и не могу расслабиться. С ужасом жду Рождества — это означает, что мы вместе уже год», — написала она, добавив, что на работе с ней флиртует коллега, и злость на ситуацию подталкивает ее в его объятия.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

В ответ Коллинз предостерегла от интрижки на работе — по ее словам, она только добавит проблем. «Когда наступит Новый год, вежливо поговорите со свекровью, объясните, что понимаете ее желание быть с близкими, но скажите, что ей нужно снова учиться жить самостоятельно. Выберите дату ее переезда и пообещайте регулярно навещать», — предложила психолог.

Коллинз также посоветовала не отказываться от секса даже во время совместного проживания со старшими родственниками. «Есть много способов веселиться бесшумно, а если кровать скрипит, почините ее! В этой ситуации есть и хорошее: ваш муж доказал, что он заботливый человек, а значит, вы можете восстановить прекрасные отношения, которые у вас когда-то были», — заключила специалист.

Ранее эксперт по отношениям дейтингового сервиса Bumble Кэролайн Уэст рассказала, как отвечать родным на неизбежные за праздничным столом вопросы о браке и детях. На вопрос «Да что с тобой не так?» Уэст предлагает отвечать: «Все в порядке. К счастью, я знаю себе цену, так что могу позволить себе повременить с выбором».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Новак назвал ответные меры Москвы на потолок цен на российскую нефть
Власти оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве
В ЛНР обнаружили схроны для украинских диверсантов
В России заявили о сверхприбыли США за счет Украины
В ЕС обеспокоились влиянием антироссийских санкций на ситуацию с едой в Африке
Страдающей от недостатка секса из-за жизни со свекровью женщине дали совет
15-летняя чирлидерша зарезала соперницу во время школьного парада
Россияне рассказали о планах на покупку жилья
США и Китай обсудили российскую военную спецоперацию на Украине
Россиян призвали не дарить живых кроликов на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.