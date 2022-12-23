Страдающей от недостатка секса из-за жизни со свекровью женщине дали совет

Metro: психолог посоветовала женщине, как вежливо выселить из дома мешающую сексу свекровь

Психолог Лора Коллинз посоветовала, как вежливо выселить из дома мешающую супружескому сексу свекровь. Страдающей от недостатка секса из-за жизни с родственницей женщине она дала совет в колонке для издания Metro.

Анонимная женщина рассказала психологу, что свекровь поселилась у них после смерти своего мужа. Первоначально она думала, что та лишь погостит у них, однако прошел год, а свекровь по-прежнему с ними и не собирается уезжать.

Женщина призналась, что постоянное присутствие старшей родственницы не лучшим образом сказывается на ее отношениях с мужем. «Теперь мы редко занимаемся сексом, потому что я боюсь, что буду шуметь, или кровать будет скрипеть, и не могу расслабиться. С ужасом жду Рождества — это означает, что мы вместе уже год», — написала она, добавив, что на работе с ней флиртует коллега, и злость на ситуацию подталкивает ее в его объятия.

В ответ Коллинз предостерегла от интрижки на работе — по ее словам, она только добавит проблем. «Когда наступит Новый год, вежливо поговорите со свекровью, объясните, что понимаете ее желание быть с близкими, но скажите, что ей нужно снова учиться жить самостоятельно. Выберите дату ее переезда и пообещайте регулярно навещать», — предложила психолог.

Коллинз также посоветовала не отказываться от секса даже во время совместного проживания со старшими родственниками. «Есть много способов веселиться бесшумно, а если кровать скрипит, почините ее! В этой ситуации есть и хорошее: ваш муж доказал, что он заботливый человек, а значит, вы можете восстановить прекрасные отношения, которые у вас когда-то были», — заключила специалист.

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